Ici tout commence du 27 février : Marc doute d'Iris... (résumé + vidéo épisode 870 en avance)

Ici tout commence du 27 février 2024, résumé et vidéo extrait épisode 870 – Marc doute toujours de la maladie d’Iris ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Marc est convaincu qu’elle ment pour se rapprocher de ses fils…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 27 février 2024 – résumé de l’épisode 870

Tandis que Jim se montre très attentionné et protecteur envers sa mère depuis qu’il sait qu’elle est malade, Marc exprime clairement son scepticisme quant à la maladie d’Iris, le faisant savoir ouvertement à son ex-femme… Marc n’y croit pas, Iris propose de lui donner les coordonnées de son médecin. Mais ce que Jim et Marc ne savent pas, c’est qu’Iris est venue à l’institut uniquement parce que Thibault est sa seule de survivre… Et justement Marc est convaincue qu’elle cache quelque chose.

Désormais, Hortense impose des conditions pour ses mariages. Face à Mattéo, Jude et Lionel se retrouvent dans des situations difficiles et exigeantes.



Ici tout commence du 27 février 2024 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1