Plus belle la vie du 27 février 2024 : Patrick fait une découverte capitale (résumé + extrait vidéo épisode 37 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 27 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 37 de PBLV – Patrick n’en peut plus que personne ne le croit cet après-midi dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il est seul contre tous…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 février 2024 – résumé de l’épisode 37

Patrick est convaincu d’avoir été témoin d’un meurtre depuis sa fenêtre, cependant, personne de son entourage ne le croit. Malgré les preuves contraires, une femme a bien perdu la vie et Patrick compte bien le prouver ! Et il finit par découvrir que son voisin n’est autre que Maxime, le nouveau compagnon de Luna… De leur côté, Babeth et Léa ressentent de l’inquiétude à l’égard de Patrick.

Luna et Maxime tentent de se rapprocher malgré les difficultés. Quant à Ariane, elle prend des risques pour assurer la protection de sa fille. Et une difficulté imprévue entrave l’amitié entre Aya et Ophélie…

VIDÉO Plus belle la vie du 26 février 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.