Plus belle la vie du 6 février 2024 : Zoé au commissariat ! (résumé + extrait vidéo épisode 22 en avance)

Plus belle la vie du 6 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 22 de PBLV – Les choses se précisent pour Zoé cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, elle va réussir à s’infiltrer dans le commissariat !

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 6 février 2024 – résumé de l’épisode 22

Il joue le rôle de mentor et de figure paternelle pour elle : Louis. Zoé serait prête à tout pour lui, y compris prendre des risques considérables… Aujourd’hui, Zoé doit s’infiltrer au commissariat pour faire des repérages ! Elle va profiter de la naïveté de Jean-Paul et Patrick… Quand est-ce qu’Ariane découvrira la vérité ?

Pendant ce temps, Barbara prend connaissance des activités en ligne d’Aya et exprime son désaccord. Quant à Luna, elle surprend les habitants du Mistral avec sa soudaine hypersensibilité. Thomas croit comprendre que la ménopause approche…

VIDÉO Plus belle la vie du 6 février 2024 – extrait vidéo

