Ici tout commence spoiler : Bérénice sous le choc, Carla lui avoue que... (vidéo épisode du 14 février)

Ici tout commence spoiler – Décidément, entre Bérénice et Carla, rien n’est simple dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ! Dans quelques jours, Bérénice ne sait plus quoi penser alors que Carla l’ignore et qu’elle l’a plantée sans raison…

Et pourtant, Carla vient la voir pour l’inviter à une soirée de Saint Valentin !











Bérénice avoue à Carla qu’elle est perdue et qu’elle a du mal à la suivre. Carla n’a plus le choix, elle doit lui avouer qu’en fait elle a menti et elle n’a aucune expérience avec les femmes !

Bérénice est surprise mais soulagée. Elle pensait qu’elle ne lui plaisait pas ! Carla la rassure, c’est tout l’inverse mais elle était un peu stressée… Elles s’embrassent et n’ont aucune envie d’aller à la soirée à la coloc. Elles préfèrent passer la soirée de la Saint Valentin toutes les deux.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 861 du 14 février 2024, le surprenant aveu de Carla

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.