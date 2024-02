The Voice : résumé et replay des 1ères auditions à l’aveugle (10 février 2024)

Publicité





The Voice du samedi 10 février 2024, résumé et replay – C’est parti pour la première soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2024 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Mika, Zazie, Bigflo & Oli, et Vianney débutent la formation de leurs équipes.





La saison est lancée par une collégiale des coachs sur « Je dis aime » de M.

Place ensuite au tout premier talent de la saison ! Stolt, 29 ans de Ecquevilly, reprend « It’s a Man’s Man’s Man’s World » de James Brown. Vianney se retourne très vite, suivi de Bigflo & Oli, Zazie et Mika ! Premier talent et premier carton plein ! Les coachs se battent pour l’avoir et Vianney n’hésite pas tacler Mika. Stolt choisit de rejoindre l’équipe de Zazie !







On continue avec Manuela, 16 ans, qui chante « Quand on n’a que l’amour » de Jacques Brel. Vianney se retourne le premier, suivi par Mika, Bigflo & Oli, et Zazie. Nikos annonce que tout le monde pleure en coulisses ! Elle reçoit une véritable ovation du public en plateau. Mika décide de bloquer Zazie. Elle choisit l’équipe de Mika !



On écoute le talent suivant à l’aveugle, il reprend « Creep » de Radiohead. Bigflo & Oli se retournent et découvre les premiers Lance Priester, qui vient des Pays-Bas. Mika et Vianney se retournent à leur tour. Zazie les rejoint. Après s’être battus, Vianney appuie pour bloquer Zazie ! Lance choisit d’aller dans l’équipe de Mika !

Carla Marie, a 18 ans et vient de Perpignan. Elle chante « Le chanteur » de Daniel Balavoine. Aucun coach ne se retourne ! Mika a trouvé qu’elle n’osait pas assez tandis que Vianney note un mauvais choix de chanson.

Nikos nous parle de l’arrivée de Camille Lellouche, la coach de la seconde chance. Elle choisira 6 talents parmi ceux qui ne seront pas retenus et les coachera dans « The Voice come-back ». Elle emmènera un talent directement en finale ! Mais elle ne sélectionne pas Carla Marie, il lui a manqué l’émotion.

Place à Alphonse, 17 ans. Il chante « Fernand » de Jacques Brel. Vianney et Zazie se retournent tardivement et en même temps ! Zazie décide de bloquer Vianney, il n’a donc pas le choix et va avec elle.

Gabriel Lobao, 25 ans, vient de Londres. Il reprend « Over my shoulder » de Mika. Tous les coachs se retournent ! Vianney, Zazie et Bigflo & Oli quittent leurs fauteuils et vont dans le public, persuadés qu’il va choisir Mika ! Et sans surprise, il rejoint l’équipe de Mika.

On continue avec un talent que l’on écoute à l’aveugle sur « House of the rising sun » de The Animals. Personne ne se retourne sur Pierre. Aucun coach ne se retourne ! Mais Mika affirme qu’il est intéressant et remarquable. Vianney reconnait qu’il n’a pas été touché, il a trouvé sa voix extraordinaire mais il était perdu. Camille trouve que c’est trop loin d’elle, elle ne le récupère pas.

Jacinta, 70 ans, vient d’Argentine et chante « Alfonsina y el mar » de Mercedes Sosa. Bigflo & Oli sont les seuls à se retourner. Elle rejoint automatiquement leur équipe.

Hamid, 28 ans, interprète « Le grand-père » de Slimane. Zazie est la seule à se retourner, il rejoint son équipe. Zazie l’a trouvé très touchant, elle est surprise d’être la seule.

Eleen, 28 ans, chante « Listen » de Beyoncé. Personne ne se retourne ! Camille Lellouche vient lui annonce qu’elle la prend dans « The Voice, come-back » !

Place à Aprile, 19 ans, qui reprend « Vampire » d’Olivia Rodrigo. Tous les coachs se retournent ! Vianney annonce qu’il a envie de l’emmener en finale ! Aprile demande à parler à son papa, elle avoue être indécise maladive. Elle décide finalement de rejoindre Vianney !

On continue avec Théo Didier, il a 32 ans et chante « Emmène-moi » de Boulevard des airs. Personne ne se retourne !

Maëva, 27 ans, chante « Vole » de Céline Dion. Vianney se retourne, il est rejoint au dernier moment par Mika. Elle hésite beaucoup mais choisit Vianney !

