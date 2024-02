Ici tout commence spoiler : bientôt un mariage à l’institut ! (vidéo épisode du 15 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Un mariage va se préparer à l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Hortense va venir annoncer une grande nouvelle à Léonard et Malik. Elle a besoin d’eux pour une mission spéciale !











Et pour cause, après avoir essayé de réunir Antoine et Rose pour la Saint Valentin, le directeur adjoint de l’institut convoque Hortense dans son bureau. Il a été très gêné face à Rose et il a une mission importante pour Hortense : organiser un repas de mariage à l’institut !

Hortense décide de faire appel à Malik et Léonard à ses côtés pour cette mission mariage…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 862 du 15 février 2024, Hortense en mission mariage

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

