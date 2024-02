C dans l’air du 13 février 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 13 février 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 13 février 2024 : le sommaire

⚫ Le Dr. Frédéric Saldmann sera, ce soir, l’invité d’Axel de Tarle. Il viendra nous donner ses conseils pour vivre en bonne santé plus longtemps.

⬛ Gaza : jusqu’où veut aller Israël ?

Face à la grave situation humanitaire à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, devenue une cible des frappes israéliennes, les avertissements internationaux se multiplient. Malgré cela, Benjamin Netanyahu semble déterminé à lancer une offensive terrestre dans cette ville surpeuplée, où 1,4 million de Palestiniens, soit la moitié de la population de Gaza, sont réfugiés selon l’ONU. Les États-Unis ont mis en garde Israël, mais les raids israéliens ont eu lieu, couvrant une opération spéciale qui a fait une centaine de morts selon le Hamas.

Malgré les préoccupations internationales croissantes, Netanyahu a ordonné la préparation d’une offensive sur Rafah, affirmant que seule une pression militaire permettrait de libérer tous les otages, dont 129 sont encore retenus selon l’armée israélienne. L’Égypte a déployé des troupes et menace de suspendre les accords de Camp David si Israël envoie des troupes à Rafah.

En Europe, l’ONU refuse de soutenir un déplacement forcé de population à Rafah. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, critique la vente d’armes à Israël, appelant à l’arrêt de ces ventes. Une délégation israélienne se rend au Caire pour des pourparlers sur un accord de trêve dans la bande de Gaza, portant notamment sur la libération d’otages israéliens par le Hamas.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 13 février 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.