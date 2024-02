Ici tout commence spoiler : Carla avoue à Bérénice que... (vidéo épisode du 9 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Gros rebondissement en vue pour Carla et Bérénice dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, si Bérénice va essuyer plusieurs revers avec Carla, dans quelques jours c’est un revirement qui l’attend…











Bérénice retrouve Carla aux Marais. Elle lui reproche de ne pas être venue à la dégustation et ne la comprend plus. Bérénice s’excuse d’avoir essayé de l’embrasser la veille mais elle pensait que leur amitié était plus forte que ça ! Mais Carla a réfléchi et se décide enfin à ouvrir son coeur… Elle est amoureuse de Bérénice et l’embrasse !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 858 du 9 février 2024, Carla embrasse Bérénice



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.