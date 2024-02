Ici tout commence spoiler : Carla fait un surprenant aveu à Souleymane... (vidéo épisode du 12 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Carla va faire un aveu surprenant dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme, d’habitude si sure d’elle, va se confier à Souleymane au sujet de Bérénice…

Et on peut dire que Souleymane ne s’y attendait pas !











Publicité





Clotilde a envoyé Carla et Souleymane chercher des herbes aromatiques pendant son cours. Souleymane en profite pour discuter avec Carla et il la questionne sur son histoire avec Bérénice… Il a trouvé leurs retrouvailles gênantes et il voit bien que quelque chose ne va pas.

Carla finit par avouer à Souleymane qu’elle stresse car contrairement à ce qu’elle avait dit lors de l’anniversaire de Livio, elle n’a jamais rien fait avec une femme ! Souleymane se moque gentiment de son amie et lui conseille d’en parler directement à Bérénice, qui ne la jugera pas.

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : le départ d’un élève phare de l’institut ! (vidéo épisode du 12 février)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 89 du 12 février 2024, Carla se confie à Souleymane

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.