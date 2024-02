Star Academy : Pierre Garnier déjà en studio pour son album ! (PHOTO)

Publicité





Pas de repos pour Pierre Garnier, le grand gagnant de la Star Academy 2023 ! Alors qu’il a très vite sorti son single « Ceux qu’on était » et a enchainé les interviews et apparitions télévisées, on le croyait en train de se reposer avec sa famille et ses proches. Mais ce n’est pas du tout le cas !





Moins de deux semaines après sa victoire en finale, Pierre est actuellement en studio en Espagne afin de déjà préparer son premier album.







C’est le studio d’enregistrement Borumballa, situé à Alicante en Espagne, qui a publié aujourd’hui une photo de Pierre et son équipe.

« Un plaisir de travailler avec Pierre Garnier et son équipe ! » peut-on lire sur leur compte Instagram avec une photo de Pierre.



Pierre Garnier n’a donc pas perdu de temps et travaille déjà sur son premier album, deux semaines avant de débuter les répétitions de la tournée de la Star Academy, qui commencera le 9 mars et se terminera début juillet.

PHOTO Pierre Garnier en studio en Espagne

