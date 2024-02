Jean-Luc Reichmann sous le choc : « nous avons évité le pire »

Publicité





Jean-Luc Reichmann, l’animateur du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi », a réagi ce jeudi sur les réseaux sociaux après l’annonce de la tentative de cambriolage dont il a été victime la nuit dernière à son domicile situé à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine.





« Je tenais à vous remercier pour tous vos messages de soutien car effectivement cette nuit, nous avons été victimes d’une tentative d’intrusion à notre domicile » a déclaré Jean-Luc Reichmann sur Facebook.







Publicité





« Nous sommes vraiment choqués, mais nous allons tous bien. Je pense sincèrement que nous avons évité le pire. Grâce à notre fils et à un voisin bienveillant, grâce à toutes les caméras et à tous les systèmes de surveillance, les services de Police ont fait un travail extraordinaire et après une course poursuite, ont réussi à arrêter 5 individus. » a-t-il poursuivi. « Un très grand respect à tous les services de Sécurité et de Police , et surtout encore un immense merci à Vous pour l’efficacité dont vous avez fait preuve. »

Rappelons que selon le Parisien, l’animateur a été victime d’une tentative de cambriolage cette nuit Les faits se seraient déroulés pendant la nuit de mercredi à jeudi, et l’on rapporte que cinq suspects ont déjà été appréhendés à Épinay-sur-Seine.



Publicité





Plusieurs individus auraient été repérés vers 2h20 en train de grimper par-dessus la grille de la résidence de l’animateur. Ils auraient tenté de s’introduire dans la maison en forcant la porte et la fenêtre à l’aide d’un pied de biche, mais ils se seraient retrouvés face au fils de Jean-Luc Reichmann, qui les aurait fait fuir. À ce moment-là, l’animateur dormait.

Heureusement, des membres de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) seraient rapidement intervenus sur les lieux, repérant les cambrioleurs en train de prendre la fuite à bord d’une voiture. Pendant leur fuite, le véhicule aurait foncé en direction des agents de police sans les toucher. Une course-poursuite aurait alors eu lieu dans les rues de Neuilly, Levallois, et jusqu’au périphérique, se concluant finalement à Épinay-sur-Seine, où les criminels auraient été arrêtés.