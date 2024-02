Ici tout commence spoiler : Souleymane dérape (vidéo épisode du 4 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Souleymane ne va pas bien en ce moment dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, il va déraper en cuisine et sans raison apparente…

Mais que lui arrive-t-il ?











Publicité





En cuisine, Yann, le stagiaire en observation, pousse Souleymane dans ses retranchements ! Il fait une petite critique sur une façon de faire en cuisine et Souleymane monte directement sur ses grands chevaux… Et lorsque Bérénice s’allie au nouvel arrivant, Souleymane perd patience et explose…

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Teyssier inquiet, Constance disparait (vidéo épisode du 4 mars)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 874 du 4 mars 2024, Souleymane s’emporte



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.