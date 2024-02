C dans l’air du 29 février 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 29 février 2024













C dans l’air du 29 février 2024 : le sommaire

⬛ Lors de son discours annuel devant l’Assemblée fédérale, le Parlement russe, Vladimir Poutine a émis une mise en garde sérieuse concernant la menace imminente d’un conflit nucléaire. Le président russe a souligné que les pays occidentaux doivent prendre conscience de la capacité de la Russie à frapper des cibles sur leur territoire. Il a déclaré que les scénarios actuellement évoqués par ces pays représentent une véritable menace de conflit impliquant l’utilisation d’armes nucléaires, avec des conséquences catastrophiques pour la civilisation. Ces propos font écho à ses précédentes déclarations depuis l’invasion de l’Ukraine il y a deux ans.

Cette déclaration intervient quelques jours après une conférence internationale de soutien à l’Ukraine à Paris, au cours de laquelle le président français Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d’un « sursaut » et n’a exclu aucune option, y compris l’envoi de troupes au sol. Cependant, cette proposition n’a pas trouvé de consensus parmi les dirigeants occidentaux, avec des gouvernements tels que le britannique, l’italien, l’allemand, l’espagnol, le polonais et le tchèque exprimant leur désaccord et rejetant l’idée d’un déploiement massif de troupes occidentales. L’Otan a également précisé qu’elle n’envisageait pas d’envoyer des troupes de combat en Ukraine.

Outre cette déclaration marquante, Vladimir Poutine a annoncé la création d’une coalition visant à fournir des missiles et des bombes de moyenne et longue portée à l’Ukraine. Il a également évoqué la possibilité d’acheter des munitions en dehors de l’Europe pour pallier le manque de matériel de munition en Ukraine.

Parallèlement, l’attention se porte sur la Transnistrie, une région sécessionniste pro-russe en Moldavie, qui a sollicité la « protection » de la Russie. Cette demande rappelle les événements survenus dans le Donbass il y a deux ans, dans l’Est ukrainien. Des questions émergent sur la possibilité d’une extension du conflit en Ukraine à la Moldavie. Les divergences entre la France et l’Allemagne quant aux stratégies militaires envisagées suscitent des interrogations sur la solidité du couple franco-allemand et la possibilité d’une rupture.





