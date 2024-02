Un si grand soleil du 22 février : Romain en fuite, Laurine interrogée (résumé et vidéo épisode 1339 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 22 février 2024, spoiler résumé de l’épisode 1339 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 22 février 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Hélène se souvient de Romain, elle crie et Thierry finit par être alerté par le bruit alors que Romain essaie de l’étouffer. Thierry entre dans la chambre avec son arme mais Romain réussit à prendre la fuite. Hélène est sous le choc mais en vie ! Laurine vient à son chevet, Hélène lui annonce que c’est Romain qui a voulu la tuer. Laurine lui dit qu’elle est en sécurité, elle reste avec elle.

Thierry a appelé ses collègues, Laurine lui explique que Romain a planté une seringue dans sa perfusion. Hélène lui dit que c’est pas elle qui a tué Christian, elle se souvient de tout ! Laurine dit qu’elle ne peut pas croire qu’il ait fait ça. Elle lui explique qu’ils étaient ensemble et lui donne l’adresse de son hôtel.



Yann et Elise y vont et découvrent sa chambre vide. Il est parti mais il a laissé ses affaires. Ils vont lancer un avis de recherche. Le procureur apprend ça, il pense qu’Hélène va être blanchie. Mais concernant la plainte contre Engrais Plus, le procureur annonce qu’il veut classer l’affaire sans suite !

Yann interroge Laurine. Elle explique que Romain avait prétendu être journaliste en infiltration. Elle n’a pas imaginé une seule seconde qu’il voulait tuer Hélène. Elle assure ne pas savoir où il est.

Claudine appelle Bernier, elle est très en colère. Elle lui rappelle ce qui constitue le dossier. Ludo, William et Elodie apprennent la nouvelle et sont très remontés. Mais il la prend de haut. William en a marre mais Elodie et Ludo ne comptent pas renoncer.

Janet et Claire sont avec Hélène, elle n’a plus rien à craindre. De son côté, Laurine est sous le choc et se confie à Boris. Elle a failli être complice d’un meurtre.

Bernier est avec le patron d’Engrais Plus aux Sauvages, il le remercie d’avoir classé la plainte. Pendant ce temps là chez Midi Libre, Marc en parle avec son rédac chef.

Elodie dine à la coloc avec Ludo et Elise.

Becker et Yann débriefent toute l’affaire Peyrac avec Cécile. Elle lève la mise en examen d’Hélène et leur demande ce qu’ils font pour retrouver Romain. C’est une urgence de le retrouver !

VIDÉO Un si grand soleil du 22 février extrait, Laurine interrogée par la police

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv