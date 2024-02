Publicité





La Grande Librairie du 14 février 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit les historiennes Michelle Perrot et Annette Wieviorka, la survivante de Ravensbrück et Bergen-Belsen Marie Vaislic, le résistant Robert Birenbaum et la romancière Claire Deya.





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 14 février 2024 : invités et sommaire

Cette semaine, à quelques jours de la panthéonisation de Missak et Mélinée Manouchian, La Grande Librairie vous propose une réflexion sur la mémoire. Pourquoi et comment se souvenir ?

📕 Ses travaux précurseurs sur l’histoire des femmes et des marges la classent parmi les figures les plus importantes et iconoclastes de notre paysage intellectuel. Dans « S’engager en historienne » (CNRS éditions), Michelle Perrot revient sur les grandes étapes qui l’ont menée à approfondir ce qu’elle nomme « une quête de vérité ». Une quête éperdue, parfois désespérée, comme une invitation à corriger les oublis de l’histoire et à en explorer les silences.



📗 Les silences de l’histoire sont au cœur de l’œuvre d’Annette Wieviorka. Directrice de recherche émérite au CNRS, historienne de la mémoire de la Shoah et du communisme, elle scrute avec minutie les failles de nos récits collectifs. Début février, paraissait « Anatomie de l’affiche rouge » (Seuil Libelle) où elle s’inquiète d’une distorsion des faits au profit de la légende et au détriment de la vérité historique.

📘 Raconter son histoire, c’est le défi que relève Marie Vaislic, 93 ans, dans un témoignage poignant, « Il n’y aura bientôt plus personne » (Grasset). Déportée à Ravensbrück puis à Bergen-Belsen à l’âge de 14 ans, elle raconte son arrestation, sa survie, l’omniprésence de la mort et son retour de l’enfer des camps. Une parole nécessaire animée d’un puissant désir de transmission.

📙 Robert Birenbaum publie « 16 ans, résistant » (Stock) dans lequel il revient sur son engagement dans la résistance au sein des jeunesses communistes. Un courage qui lui valut d’être décoré par la Légion d’honneur le 18 juin dernier au Mont-Valérien, où nous l’avons rencontré pour un entretien empli d’émotion et d’humanité.

📖 Que se passe-t-il lorsque le romancier s’empare de l’histoire ? Avec « Un monde à refaire » (Éditions de l’Observatoire), Claire Deya signe un premier roman sur les volontaires et prisonniers allemands chargés de déminer le littoral méditerranéen truffé d’engins de mort, un épisode méconnu de notre histoire.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 14 février 2024 à 21h sur France 5.