Tournée Star Academy : une pétition contre Anisha fait polémique

La tournée de la Star Academy débutera le 9 mars avec Pierre Garnier, le grand gagnant, et les six autres académiciens qui ont gagné leurs places lors du prime spécial tournée qui s’est déroulé en décembre dernier : Julien, Héléna, Axel, Djébril, Lénie, et Candice.





Sauf que lors de la grande finale il y a deux semaines, Nikos Aliagas a annoncé qu’Anisha Jo, la gagnante de la Star Academy 2022, serait avec eux sur la tournée.







La jeune femme devrait en effet assurer la première partie des concerts de la Star Academy, où elle chantera 5 de ses chansons. Elle devrait ensuite revenir sur scène pour partager un duo avec Pierre Garnier.



Sauf que nombreux fans n’ont pas apprécié l’annonce de la présence d’Anisha sur la tournée de la Star Academy 2023 et certains sont allés jusqu’à lancer une pétition ! Ils réclament le retrait d’Anisha de la tournée. Beaucoup trouvent cette pétition déplacée et ont réagi sur le réseau social X. Heureusement, cette pétition n’a été que peu signée !