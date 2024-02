« La tribu » du 12 février : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





La tribu, vos épisodes inédits du lundi 12 février 2024 – Ce lundi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « La tribu ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 3 et 4.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Les épisodes du 12 février

Episode 3 « Demi-frères ennemis » : Entre Léo et Raphaël c’est la guerre et la situation à la maison est devenue invivable. Camille et Martin se rendent à une réunion d’aide aux familles «décomposées» et réalisent que les problèmes des enfants viennent surtout de leurs différences d’éducation. Pleins de bonne volonté, ils tentent chacun de se rapprocher de leurs beaux-fils respectifs.

Episode 4 « Sexe, drague et heure de colle » : Camille et Martin surprennent Morgane en petite tenue avec un garçon prénommé Mateus. Perturbée à l’idée que sa fille ait une vie sexuelle et inquiète de savoir si ce garçon est «quelqu’un de bien», Camille fait du chantage affectif à Martin pour qu’il se renseigne sur Mateus.



« La tribu » : rappel de la présentation de la série

A la tête d’une famille recomposée, Camille (Alix Poisson) et Martin (Jonathan Zaccaï), un couple de quarantenaires amoureux, viennent à peine de s’installer ensemble que leur vie est déjà loin d’être un long fleuve tranquille !

Entre leurs enfants respectifs, sœur, parents, mais aussi leurs ex(s), cette famille compose une véritable « tribu » à l’équilibre forcément instable !

Camille, 42 ans, responsable des espaces verts de leur petite ville, est une battante idéaliste qui préfère parfois embellir la vérité pour croire en sa bonne étoile. Son compagnon, Martin, 46 ans, prof de français organisé et prévoyant, est quant à lui toujours inquiet de ce qui déborde.

Leur amour résistera-t-il à la colère de Franck (ex de Camille), la causticité d’Alexandra (ex de Martin) et aux exigences des enfants qui les manipulent à leur guise ? Un quotidien mouvementé où les contradictions règnent en maître.

Camille et Martin vont apprendre que l’amour n’a pas de limite… Mais la famille non plus !

Personnages et interprètes

Avec : Alix POISSON, Jonathan ZACCAI, Maxence TUAL, Vanessa DAVID, Clothilde MOLLET, Juliette Plumecocq-Mech, Capucine MALARRE, Ilan DEBRABANT, Joy SOUQUE, Esteban AZUARA EYMARD, Tristan LOPIN, Clara JOLY, Mhamed AREZKI et Sophie-Marie LARROUY