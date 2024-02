Star Academy : Pierre Garnier dévoile son préféré de la saison 2022 et c’est surprenant ! ( VIDÉO)

Publicité





Pierre Garnier, grand gagnant de la Star Academy, est clairement le phénomène du moment avec près de 10 millions de streams pour son premier single « Ceux qu’on était ». Evidemment, il enchaine les interviews et il était la semaine dernière aux côtés d’Alix Grousset, youtubeuse qui a interviewé tous les sortants de la Star Academy chaque semaine.





Pour l’occasion, Alix a demandé à Pierre comme aux autres quel candidat il a préféré lors de la saison 2022.







Et si la plupart ont répondu Enola, Pierre a avoué que son préféré de la saison précédente de la Star Academy était… Cenzo ! Si vous ne vous en souvenez pas, Cenzo avait été éliminé lors du second prime de la Star Academy 2022, en même temps qu’Ahcène.

Sur le candidat que Pierre imaginait gagner la Star Academy 2023 le soir du prime prime : « Axel ! Il a ouvert le prime, il a chanté magnifiquement. Je pense que c’est celui qui avait le plus d’avance entre nous tous ! Et du coup je me suis dit ‘ok lui il va aller jusqu’au bout’ »



Son prof préféré : « J’ai créé pas mal de liens avec Lucie tout au long de l’aventure. »

Il est revenu sur l’un des moments forts de son aventure, sa rencontre avec Lara Fabian : « C’était très particulier avec Lara Fabian. Franchement, je n’écoutais pas forcément Lara Fabian avant. Je l’admire mais je n’étais pas forcément un big fan. Mais elle a su lire en moi, je n’étais pas forcément bien à ce moment là. Elle n’a même pas vraiment parlé, elle était juste là et elle m’a pris dans ses bras, comme un petit enfant, et je me suis laissé allé. (…) J’ai tout lâché, la pression et les émotions sont sorties alors que je ne pleure pas souvent ! »

