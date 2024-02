« Le cottage des mariages » : votre téléfilm ce 27 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le cottage des mariages » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 27 février 2024 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Le cottage des mariages ».





A suivre dès 14h10, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le cottage des mariages » : l’histoire, le casting

Vanessa Doyle se trouve confrontée à la tâche délicate d’organiser le mariage d’un jeune couple en seulement un mois, dans un lieu habituellement fermé au public, dont le propriétaire se révèle être quelque peu grincheux. Cependant, cette entrepreneuse dynamique réussit à entraîner dans son sillage tous ceux qui acceptent de lui prêter main-forte, et même ceux qui n’étaient pas initialement partants. Au cours de cette aventure, une histoire d’amour pourrait bien éclore…

Avec : Erin Krakow (Vanessa Doyle), Brendan Penny (Evan Stanford), Aaron Douglas (Daryl Froelich), Matreya Scarrwener (Amy Price)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Coup de foudre à Big Mountain ».

« Coup de foudre à Big Mountain » : l’histoire et le casting

Richard Belmont, jeune entrepreneur basé à New York, se voit confier par son père la mission de concrétiser la fusion de l’entreprise familiale avec un groupe international, dans le cadre d’un projet de complexe hôtelier situé dans le Montana. Pour mener à bien cette opération, il se rend à Bighorn afin de rencontrer Sam Walker, le propriétaire du ranch et des terres que le groupe souhaite acquérir. Cependant, dès son arrivée à bord de son avion privé, l’aéroport ferme ses portes pour plusieurs jours.

Une fois arrivé au ranch, Richard fait la connaissance de Catherine et Buck, les gestionnaires de l’exploitation, ainsi que de leur petite fille, Annie. Il est surpris d’apprendre que le domaine appartient à une jeune femme, et malgré une offre financière très avantageuse et les dettes contractées à la banque, elle ne montre aucune intention de le vendre.

Avec : Erin Krakow (Samantha Walker), Ryan Paevey (Richard Belmont), Jesse Arthur Carroll (Lonnie Lawson), Sarah Strange (Catherine Roberts)