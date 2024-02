Les 12 coups de midi du 27 février : Emilien bute face à l’étoile mystérieuse dévoilée

Publicité





Les 12 coups de midi du 27 février 2024, 155ème victoire d’Emilien – Et de 155 victoires pour Emilien ce mardi midi sur TF1 le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». L’étoile mystérieuse est entièrement dévoilée et on a vu apparaitre le visage de Jérôme Commandeur !











Les 12 coups de midi du 27 février 2024, l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée

Avec une erreur sur le Coup de Maître, Emilien a remporté aujourd’hui 1.000 euros à partager avec un téléspectateur. Sa cagnotte personnelle arrive ainsi à un total de 667.273 euros de gains et cadeaux.

Du côté de l’étoile mystérieuse, c’est Jérôme Commandeur qui est apparu aujourd’hui. Emilien n’a pas pu tenter sa chance puisqu’il n’a pas fait de Coup de Maître.

Derrière cette étoile, alors que la rumeur annonçait Samuel Le Bihan, il s’agirait finalement du comédien et humoriste Jérôme Cammandeur.



Explications des indices : la baignoire car il a présenté « Rince ta baignoire » sur France 2, le burger parce qu’il a animé « Burger Quiz », le téléphérique parce qu’il a reçu le Grand Prix du Festival du film de l’Alpe d’Huez, les bulots pour l’un de ses sketchs « J’en veux à ma mère d’avoir un Q.I de bulot », le serpent pour ses participations à Fort Boyard, et l’autoroute pour « Bienvenue chez les Ch’tis »

Noms déjà proposés : Victor Wembanyama, Jamy Gourmaud, Michel Fugain, Anne-Sophie Lapix, Gérard Jugnot, Brigitte Bardot, Simone Signoret

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 27 février

Et si vous n’avez pas pu voir les émissions de ce mardi midi, retrouvez les en replay directement sur TF1+