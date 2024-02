« Le Roi Lion » : le film diffusé ce soir sur M6 (16 février 2024)

Publicité





« Le Roi Lion », c’est le film rediffusé ce soir sur M6, vendredi 16 février 2024. Vous connaissiez déjà le film d’animation ? Préparez-vous à désormais accueillir chez vous une toute nouvelle version de l’histoire de Simba, réalisée avec les toutes dernières innovations techniques par Jon Favreau.





Dans ce nouveau ROI LION, la Terre des Lions prend vie de façon inédite grâce à une technologie de pointe avant-gardiste qui mélange images photoréalistes générées par ordinateur et prises de vues réelles dans de véritables paysages africains. Les spectateurs sont plongés dans une savane majestueusement vivante, et retrouvent tous les personnages emblématiques du film interprétés avec justesse en France par un casting alléchant : Jean Reno, unique représentant du film original (1994), qui prête à nouveau sa voix à Mufasa, le jeune Rayane Bensetti qui prête sa voix à Simba (adulte), la belle Anne Sila dans le rôle de Nala (adulte), et les comédiens Jamel Debbouze et Alban Ivanov qui interprètent le duo tendre et comique de Timon et Pumbaa.

« Le Roi Lion » : l’histoire

Au fond de la savane africaine, les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…



Le saviez-vous ?

Lors de sa sortie en salles, “Le Roi Lion” est le seul film à avoir rassemblé plus de 10 millions de spectateurs en salle en France. Un succès qui ne s’arrête pas à l’Hexagone puisque les aventures du lionceau ont conquis le monde entier devenant ainsi le plus gros succès de tous les temps pour un film d’animation avec plus d’1,6 milliard de dollars de recettes à ce jour. Le film de Jon Favreau est le 4e plus gros succès de la décennie.

La bande-annonce

On termine comme toujours avec les images de ce superbe film à ne manquer sous aucun prétexte