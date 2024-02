L’école à remonter le temps : les derniers épisodes ce soir sur M6 (26 février 2024)

Publicité





L’école à remonter le temps du 19 février 2024 – Ce lundi soir à la télé, M6 termine la diffusion de « L’école à remonter le temps ». Aujourd’hui pour les deux derniers épisodes, retour en 1950 et en 1980.





Rappel de la présentation du programme

Alors que l’éducation suscite actuellement de vifs débats, M6 propose une immersion temporelle en suivant le parcours d’élèves et d’enseignants à travers les années 1880, 1930, 1950 et 1980. Cette expérience permet de constater l’évolution de l’école, mais aussi de la société et des mentalités, au cours d’un siècle. Quinze élèves de collège âgés de 13 à 14 ans, accompagnés de trois professeurs et d’un directeur d’établissement, vivront une expérience unique en passant 100 ans sur les bancs de l’école, explorant ainsi les réalités éducatives des époques précitées.

Le 26 février 2024 : vos épisodes ce soir

Episode 3 « Retour en 1950 »

Enjeu scolaire : trouver sa voie professionnelle. Il est temps pour nos 15 élèves d’expérimenter l’école à l’époque de leurs grands-parents ! Les années 50 et leurs nouveaux enseignements qui reflètent la société de ce début des « Trente Glorieuses », vont réserver bien des surprises à nos élèves et à leurs professeurs.

Au programme :

– une approche concrète et inédite des sciences naturelles,

– un cours pratique qui initiera les filles au maniement des machines à écrire,

– l’apprentissage du maraichage pour que les élèves soient capables de se nourrir eux-mêmes.

Et, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les élèves sont orientés vers une carrière qui leur permettra de participer à la reconstruction du pays. Leurs destinées leur conviendra-t-elle ?



Episode 4 « Retour en 1980 »

Enjeu scolaire : décrocher le baccalauréat. Un nouveau voyage dans le temps attend nos élèves et leurs professeurs. Pour terminer cette expérience de 100 ans passés sur les bancs de l’école, les années 80 sont mises à l’honneur : une décennie sous le signe de la couleur et de la décontraction, qui va ravir élèves et professeurs ! Et pour leur plus grand plaisir, une évolution tant attendue fait son apparition : la mixité, qui devient obligatoire dans l’enseignement public. Et, avec l’essor de la société de consommation, les enseignements évoluent.

Au programme :

– un cours sur l’Europe et ses monnaies, bien loin des connaissances de nos élèves

– la découverte de technologies dernier cri

– et l’étude du discours publicitaire qui témoigne d’une idéologie qui va pousser élèves et professeurs à la réflexion.

Élèves comme professeurs, que retiendront-ils de cette immersion dans le passé ?

