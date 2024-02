« Les César 2024 » : tous les nommés, le palmarès complet ce soir sur Canal+ (23 février)

Publicité





« Les César 2024 » c’est ce soir, vendredi 23 février 2024, sur Canal+. La 49ème cérémonie des César est présidée par la comédienne Valérie Lemercier et animée collectivement par Bérénice Béjo, Ariane Ascaride, Dali Benssalah, Juliette Binoche, Dany Boon, Bastien Bouillon, Audrey Diwan, Ana Girardot, Diane Kruger, Benoît Magimel, Paul Mirabel, Nadia Tereszkiewicz et Jean-Pascal Zadi. Cette cérémonie prestigieuse se tient à l’Olympia à Paris et vise à récompenser les meilleurs films français de l’année précédente.





Rendez-vous dès 20h45 en clair sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay surCanal+.







« Les César 2024 » : la liste des nommés

CÉSAR DE LA MEILLEURE ACTRICE

Marion Cotillard dans « Little Girl Blue »

Léa Drucker dans « L’Été dernier »

Virginie Efira dans « L’Amour et les forêts »

Hafsia Herzi dans « Le Ravissement »

Sandra Hüller dans « Anatomie d’une chute »



CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR

Romain Duris dans « Le Règne animal »

Benjamin Lavernhe dans « L’Abbé Pierre, une vie de combats »

Melvil Poupaud dans « L’Amour et les forêts »

Raphaël Quenard dans « Yannick »

Arieh Worthalter dans « Le Procès Goldman »

CÉSAR DE LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

Leïla Bekhti dans « Je verrai toujours vos visages »

Galatea Bellugi dans « Chien de la casse »

Élodie Bouchez dans « Je verrai toujours vos visages »

Adèle Exarchopoulos dans « Je verrai toujours vos visages »

Miou-Miou dans « Je verrai toujours vos visages »

CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE

Swann Arlaud dans « Anatomie d’une chute »

Anthony Bajon dans « Chien de la casse »

Arthur Harari dans « Le Procès Goldman »

Pio Marmaï dans « Yannick »

Antoine Reinartz dans « Anatomie d’une chute »

CÉSAR DE LA RÉVÉLATION FÉMININE

Céleste Brunnquell dans « La Fille de son père »

Kim Higelin dans « Le Consentement »

Suzanne Jouannet dans « La Voie royale »

Rebecca Marder dans « De grandes espérances »

Ella Rumpf dans « Le Théorème de Marguerite »

CÉSAR DE LA RÉVÉLATION MASCULINE

Julien Frison dans « Le Théorème de Marguerite »

Paul Kircher dans « Le Règne animal »

Samuel Kircher dans « L’Été dernier »

Milo Machado Graner dans « Anatomie d’une chute »

Raphaël Quenard dans « Chien de la casse »

CÉSAR DU MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL

Justine Triet et Arthur Harari pour « Anatomie d’une chute »

Jean-Baptiste Durand pour « Chien de la casse »

Jeanne Herry pour « Je verrai toujours vos visages »

Nathalie Hertzberg et Cédric Kahn pour « Le Procès Goldman »

Thomas Cailley et Pauline Munier pour « Le Règne animal »

CÉSAR DE LA MEILLEURE ADAPTATION

Valérie Donzelli et Audrey Diwan pour « L’Amour et les forêts »

Vanessa Filho pour « Le Consentement »

Catherine Breillat pour « L’Été dernier »

CÉSAR DE LA MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE

Gabriel Yared pour « L’Amour et les forêts »

Delphine Malaussena pour « Chien de la casse »

Vitalic pour « Disco Boy »

Andrea Laszlo De Simone pour « Le Règne animal »

Guillaume Roussel pour « Les Trois Mousquetaires »

CÉSAR DU MEILLEUR SON

Julien Sicart, Fanny Martin, Jeanne Delplancq et Olivier Goinard pour « Anatomie d’une chute »

Rémi Daru, Guadalupe Cassius, Loïc Prian et Marc Doisne pour « Je verrai toujours vos visages »

Erwan Kerzanet, Sylvain Malbrant et Olivier Guillaume pour « Le Procès Goldman »

Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Matthieu Fichet et Niels Barletta pour « Le Règne animal »

David Rit, Gwennolé Le Borgne, Olivier Touche, Cyril Holtz et Niels Barletta pour « Les Trois Mousquetaires »

CÉSAR DE LA MEILLEURE PHOTO

Simon Beaufils pour « Anatomie d’une chute »

Jonathan Ricquebourg pour « La Passion de Dodin Bouffant »

Patrice Ghiringhelli pour « Le Procès Goldman »

David Cailley pour « Le Règne animal »

Nicolas Bolduc pour « Les Trois Mousquetaires »

CÉSAR DU MEILLEUR MONTAGE

Laurent Sénéchal pour « Anatomie d’une chute »

Francis Vesin pour « Je verrai toujours vos visages »

Valérie Loiseleux pour « Little Girl Blue »

Yann Dedet pour « Le Procès Goldman »

Lilian Corbeille pour « Le Règne animal »

CÉSAR DES MEILLEURS COSTUMES

Jürgen Doering pour « Jeanne du Barry »

Pascaline Chavanne pour « Mon crime »

Tran Nu Yen Khe pour « La Passion de Dodin Bouffant »

Ariane Daurat pour « Le Règne animal »

Thierry Delettre pour « Les Trois Mousquetaires »

CÉSAR DES MEILLEURS DÉCORS

Emmanuelle Duplay pour « Anatomie d’une chute »

Angelo Zamparutti pour « Jeanne du Barry »

Thomas Baquéni pour « La Passion de Dodin Bouffant »

Julia Lemaire pour « Le Règne animal »

Stéphane Taillasson pour « Les Trois Mousquetaires »

CÉSAR DES MEILLEURS EFFETS VISUELS

Thomas Duval pour « Acide »

Lise Fischer et Cédric Fayolle pour « La Montagne »

Cyrille Bonjean, Bruno Sommier et Jean-Louis Autret pour « Le Règne animal »

Olivier Cauwet pour « Les Trois Mousquetaires »

Léo Ewald pour « Vermines »

CÉSAR DE LA MEILLEURE RÉALISATION

Justine Triet pour « Anatomie d’une chute »

Catherine Breillat pour « L’Été dernier »

Jeanne Herry pour « Je verrai toujours vos visages »

Cédric Kahn pour « Le Procès Goldman »

Thomas Cailley pour « Le Règne animal »

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

« Drôles d’oiseaux » réalisé par Charlie Belin

« Été 96 » réalisé par Mathilde Bédouet

« La Forêt de mademoiselle Tang » réalisé par Denis Do

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE

« L’Acteur » réalisé par Hugo David et Raphaël Quenard

« L’Effet de mes rides » réalisé par Claude Delafosse

« La Mécanique des fluide » réalisé par Gala Hernández López

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE DE FICTION

« L’Attente » réalisé par Alice Douard

« Boléro » réalisé par Nans Laborde-Jourdàa

« Rapide » réalisé par Paul Rigoux

« Les Silencieux » réalisé par Basile Vuillemin

CÉSAR DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION

« Interdit aux chiens et aux italiens » réalisé par Alain Ughetto

« Linda veut du poulet » réalisé par Chiara Malta et Sébastien Laudenbach

« Mars Express » réalisé par Jérémie Périn

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE

« Atlantic Bar » réalisé par Fanny Molins

« Les Filles d’Olfa » réalisé par Kaouther Ben Hania

« Little Girl Blue » réalisé par Mona Achache

« Notre corps » réalisé par Claire Simon

« Sur l’Adamant » réalisé par Nicolas Philibert

CÉSAR DU MEILLEUR PREMIER FILM

« Bernadette » réalisé par Léa Domenach

« Chien de la casse » réalisé par Jean-Baptiste Durand

« Le Ravissement » réalisé par Iris Kaltenbäck

« Vermines » réalisé par Sébastien Vanicek

« Vincent doit mourir » réalisé par Stéphan Castang

CÉSAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER

« L’Enlèvement » de Marco Bellocchio

« Les Feuilles mortes » de Aki Kaurismaki

« Oppenheimer » de Christopher Nolan

« Perfect Days » réalisé par Wim Wenders

« Simple comme Sylvain » réalisé par Monia Chokri

CÉSAR DU MEILLEUR FILM

« Anatomie d’une chute » réalisé par Justine Triet

« Chien de la casse » réalisé par Jean-Baptiste Durand

« Je verrai toujours vos visages » réalisé par Jeanne Herry

« Le Procès Goldman » réalisé par Cédric Kahn

« Le Règne animal » réalisé par Thomas Cailley

Place à la grande soirée des « César 2024 » ce soir dès 20h45 en direct sur Canal+.