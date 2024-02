« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 1 du 8 février)

Publicité





« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » résumé et replay de l’épisode 1 du jeudi 8 février 2024 – C’est ce soir que M6 a lancé la toute nouvelle saison de Pékin Express. Les binômes arrivent à en Indonésie, avec un bandeau sur les yeux ! Ils découvrent qu’ils sont face au lac Batur, aux eaux cristallines et sacrées.





Le binôme d’inconnus fait connaissance : Louison, fêtard et peu physique, et Ryad, coach sportif. Les deux opposés !







La première épreuve peut commencer. Ils doivent traverser le lac avec un radeau qu’il faut terminer de construire. Et seul celui de chaque binôme qui a encore les yeux bandés peut s’en occuper, guider par celui qui voit !

Inès et Lola, les soeurs inséparables, s’organisent. Patrick et Myriam, le grand-père ch’ti et sa petite-fille, sont en difficultés.



Mahdy et Manu, les copains commerciaux, ne font que se disputer une fois sur le lac. Jérôme et Emma, le papa poule et sa fille, mettent leur embarcation à l’eau.

Brandon et Nathan, jumeaux, sont au point mort sur la plage. Flavie et Jérémy, 2 amis très différents, avancent bien. Ils sont en tête de la course et sont les premiers à récupérer les instructions. Ils peuvent quitter le lac et démarrer le stop !

Jérôme et Emma sont les premiers à rejoindre Stéphane. Ils sont suivis par Flavie et Jérémy. Patricia et Jessica sont 3èmes ! Mahdy et Manu sont 4èmes, ils sont les derniers qualifiés pour l’épreuve d’immunité !

Le premier jour s’achève, les binômes doivent chercher un hébergement pour la soirée et la nuit.

Le lendemain matin, place à l’immunité. Il s’agit de s’affronter sur un jeu traditionnel, il s’agit de se faire tomber d’une poutre avec un pelochon ! Madhy et Manu, et Jérôme et Emma remportent les demi-finales. Ils s’affrontent en finale ! Jérôme et Manu s’affrontent sur la poutre tandis qu’Emma et Madhy doivent répondre à des questions. Madhy fait énormément d’erreurs sur les questions. C’est très serré ! Et c’est finalement Jérôme et Emma qui remportent la victoire, ils sont immunisés et sont qualifiés pour la 2ème étape.

Place à la dernière partie de la course. Stéphane annonce que Brandon et Nathan ont décidé d’abandonner la compétition ! Un binôme va les remplacer au début de la seconde étape, rien ne changera donc pour cette étape. Stéphane annonce une nouveauté : un drapeau blanc qui permet de ne pas être choisi pour le duel final (sauf pour les derniers évidemment). Les immunisés doivent choisir à qui donner le drapeau blanc pour débuter l’étape : sans surprise, Emma et Jérôme le donnent à Mahdy et Manu. Mais il va falloir réussir à le garder ! Et ils ont le privilège de partir avec 3min d’avance.

Les binômes vont quitter Bali pour l’île de Java. Et ils ont la chance de trouver rapidement une voiture. Patricia et Jessica rattrapent Mahdy et Manu, elles récupèrent le drapeau blanc et prennent la tête de la course ! Patrick et Myriam récupèrent le drapeau à leur tour, ils prennent la tête à leur tour.

Patrick et Myriam remporte cette première étape ! Ils sont suivis par Patricia et Jessica, et Mahdy et Manu qui ont le drapeau blanc et sont donc qualifiés pour la seconde étape. Inès et Lola arrivent dernières et doivent choisir qui affronter en duel final ! Elles réfléchissent et choisissent les inconnus, Louis et Ryad.

Pékin Express, le duel final : et le premier binôme éliminé est…

Place au duel final. Louison et Lola s’affrontent. Et c’est Louison qui revient le premier et qualifie son binôme pour l’étape 2 ! Inès et Lola ont leur destin entre les mains de l’enveloppe noire, qui dira si l’étape est éliminatoire ou pas. Elles l’ouvrent et verdict : elle est éliminatoire, l’aventure s’arrête là !

Pékin Express : sur les traces du tigre d’or, le replay de l’épisode 1

Si vous avez loupé ce premier épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.