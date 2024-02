Pierre Garnier : « Ceux qu’on était » co-écrit avec Joseph Kamel et déjà enregistré avant la Star Academy !

Publicité





Pierre Garnier, le gagnant de la Star Academy 2023, a fait sensation cette semaine avec la sortie de son single « Ceux qu’on était ». Et si le chanteur a expliqué avoir écrit cette chanson avec « deux potes » avant son entrée au château de la Star Academy, il l’a en réalité écrite avec un certain… Joseph Kamel !





« J’étais avec deux potes et on essayait d’écrire une chanson, sans y arriver. On s’est dit : ‘Qu’est-ce qui nous lie le plus ?’ et on a pensé aux relations amoureuses qui ne se terminent pas très bien. On a tous mis notre vécu et, en une heure, c’était fini » a expliqué Pierre au Parisien lors de sa première interview après sa victoire.







Mais ce que le gagnant de la Star Academy n’a pas expliqué, c’est que parmi ses deux « potes », il y avait Joseph Kamel, qui a cartonné l’an dernier avec le titre « Celui qui part ». Et la deuxième personne à avoir co-écrit avec Pierre « Ceux qu’on était », c’est Daysy. Et il se trouve que Joseph Kamel et Daysy font partie du label Duchess Publishing comme Pierre Garnier.

Aujourd’hui dans le documentaire « Star Academy : après la vie de château », on a pu découvrir qu’après sa sortie du château, Pierre n’a eu qu’à écouter son single en studio car il était déjà enregistré ! C’est donc avant de démarrer la Star Academy que Pierre avait enregistré son premier single et évidemment, ça pose pas mal de questions… On imagine d’ailleurs que ce n’est pas un hasard que ce soit ce titre qu’il ait chanté plusieurs fois au château.



Des téléspectateurs crient déjà à l’injustice sur les réseaux sociaux, soulignant le fait que ce n’était pas équitable par rapport aux autres académiciens.