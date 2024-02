Star Academy : découvrez le single de Julien Lieb (VIDÉO)

Publicité





Julien Lieb, finaliste de la Star Academy 2023, sortira son single dans quelques jours. Une semaine après la finale de la saison, remportée par Pierre Garnier, le single de Julien a été dévoilé aujourd’hui dans le documentaire « Star Academy : après la vie de château ».





On a pu suivre Julien quand il a écouté les deux titres que la production lui proposait. Et il a choisi le second, qui s’intitule « Comme tout le monde ».







Il s’agira donc du single de Julien, qu’il a enregistré cette semaine et qui sortira très bientôt.

« Ça a failli me tirer deux trois larmes » a déclaré Julien après avoir écouté la chanson. « J »aime beaucoup beaucoup ! »



Julien a confié qu’il adore les paroles et qu’il aurait même pu les avoir écrites. Autant dire que ce sera un single qui lui ressemble !

En attendant la sortie du single de Julien, on vous propose de le découvrir dès maintenant.

VIDÉO le single de Julien Lieb