Plus belle la vie du 12 février 2024 : Ariane fait une découverte... (résumé + extrait vidéo épisode 26 en avance)

Plus belle la vie du 12 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 26 de PBLV – Ariane fait une découverte sur Zoé ce soir dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Elle soupçonne de plus en plus Zoé et demande à Eric de reprendre l'enquête…

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 février 2024 – résumé de l’épisode 26

Durant la cérémonie d’inauguration du collier de Madame Kepler, Ariane a ressenti des soupçons envers sa fille. Jean-Paul lui révèle des informations cruciales qui pourraient fournir des réponses… Le signe que Zoé a fait ce soir là, c’est un sos en morse ! Guidée par son instinct de policière, Ariane est toute proche de la vérité. Elle décide de demander à Eric de prendre ses investigations sur Zoé.

De son côté, Aya encourage Kilian et Thomas en vue de la Saint-Valentin et elle suggère d’organiser un événement au bar. Quant à Luna, elle décide de consulter Léa afin de prendre les choses en main au sujet de sa ménopause.

VIDÉO Plus belle la vie du 12 février 2024 – extrait vidéo

