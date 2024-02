Ici tout commence du 12 février : Iris sème le trouble chez les Leroy (résumé + vidéo épisode 859 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 12 février 2024, résumé et vidéo extrait épisode 859 – L’arrivée d’Iris à l’institut va semer le trouble chez les Leroy dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Ce soir, le retour d’Iris créé déjà des tensions entre ses fils, Jim et Thibault…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Ici tout commence du 12 février 2024 – résumé de l’épisode 859

Jasmine vient voir Thibault pour savoir comment s’est passé leur week-end après le retour d’Iris. Thibault et Jim n’ont pas eu de nouvelle depuis que leur père l’a mise à la porte… Et si Jim est prêt à encore donner une chance à sa mère, ce n’est pas le cas de Thibault, qui ne veut plus en entendre parler. De son côté, Marc est déterminé à la faire quitter l’institut au plus vite !

Mais Iris possède un élément essentiel qui lui permet de rester près de ses fils à l’institut Auguste Armand… En se vantant de ses conquêtes, Carla se retrouve piégée par ses propres actions. Quant à Maya et Léonard, ils sont sous le choc en apprenant le départ d’Ethan.



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Bérénice sous le choc, Carla lui avoue que… (vidéo épisode du 14 février)

Ici tout commence du 12 février 2024 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1