Demain nous appartient du 12 février : Cécile en garde à vue, Gilles craque... (résumé + vidéo épisode 1620 en avance)

Demain nous appartient du 12 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1620 de DNA – Cécile a été placée en garde à vue dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Gilles craque et s’emporte devant Diego…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 12 février 2024 – résumé de l’épisode 1620

Gilles est complètement bouleversé de savoir Cécile en garde à vue… Il s’énerve face à Diego, qui ne sait pas quoi lui dire. Chloé intervient et Gilles s’excuse… Il en veut à Marianne de penser que Cécile est bien une veuve noire ! Chloé lui dit d’attendre l’appel de Raphaëlle, qui se charge de défendre Cécile.

De son côté, Violette exploite Enora à des fins personnelles. Et Victor Brunet fait une fleur à Raphaëlle en acceptant d’embaucher Camille sur son domaine viticole.

VIDÉO Demain nous appartient du 12 février 2024 – les premières minutes de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.