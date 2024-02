Plus belle la vie du 29 février 2024 : Patrick trouve de l’aide (résumé + extrait vidéo épisode 39 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 29 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 39 de PBLV – Patrick va finalement trouver de l’aide cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, il rallie Babeth à sa cause !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 29 février 2024 – résumé de l’épisode 39

b

L’avancée de l’enquête de Patrick se poursuit. Dans l’appartement du crime, un élément du salon a mystérieusement disparu : le tapis rouge. Patrick essaie toujours de convaincre Jean-Paul mais il se braque et s’énerve. Heureusement, Babeth croit enfin Patrick et décide de l’aider en s’introduisant chez Maxime…

Pendant ce temps là, la confiance aveugle de Luna pourrait se retourner contre elle. Ophélie et sa mère se préparent à une confrontation… Et à la résidence, Nisma trouve un soutien inattendu de la part de Jennifer pour sa collecte.



Publicité





VIDÉO Plus belle la vie du 29 février 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.