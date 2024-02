Plus belle la vie spoilers : une disparition, de nouveaux couples, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 19 au 23 février 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoiler, résumés en avance et bande-annonce du 19 au 23 février 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la disparition de Zoé.







Publicité





En effet, alors qu’Ariane et Eric ont retrouvé la planque de Louis et Zoé, ils ont un tour d’avance et disparaissent ! Zoé est introuvable et l’inquiétude monte pour Ariane… Elle se confie à Jean-Paul, qui accepte de l’aider.

Louis finit par prendre la fuite, laissant Zoé à Marseille. L’adolescente réalise qu’il est temps de démarrer une nouvelle vie avec sa mère.



Publicité





Quant à Jules et Morgane, ils s’avouent enfin leurs sentiments et démarrent une belle histoire. Et Luna craque avec Maxime… De son côté, Patrick se blesse en intervention et il comprend qu’il n’est plus en assez bonne forme physique.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 19 au 23 février 2024

Lundi 19 février 2024 (épisode 31) : Une course contre la montre s’engage pour Ariane, après la découverte de la veille. Jennifer et Samuel cherchent à éteindre la curiosité maladive des Mistraliens tandis qu’entre Jules et Morgane, tout semble bien mal engagé.

Mardi 20 février 2024 (épisode 32) : L’inquiétude monte chez Ariane et Blanche, pendant que Zoé passe à l’action. Luna cherche du réconfort auprès de Maxime. Patrick se blesse en pleine course-poursuite.

Mercredi 21 février 2024 (épisode 33) : Ariane craint de perdre Zoé, alors que celle-ci commet une erreur qui pourrait bien lui coûter sa liberté. Morgane et Jules passent à la vitesse supérieure. Aya rencontre enfin son amie, Ophélie.

Jeudi 22 février 2024 (épisode 34) : L’enquête d’Ariane et Boher progresse, alors que Louis pourrait bien s’échapper pour de bon. Luna franchit un cap avec Maxime. Patrick se résout à consulter un médecin pour sa blessure.

Vendredi 23 février 2024 (épisode 35) : Alors qu’il est immobilisé, un événement pourrait bien sortir Patrick de son ennui mortel. Zoé comprend tant bien que mal qu’il est l’heure de démarrer une belle histoire de famille avec Ariane. A la résidence, l’heure est à l’osmose entre Jules et Morgane.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 19 au 23 février 2024

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…