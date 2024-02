50mn Inside du 17 février : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 17 février 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 17 février 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🌟 À la Une – George Clooney

Après Brad Pitt, George Clooney s’installe en France. Et si le sud devenait terre d’accueil d’Hollywood ? Qu’est-ce qui les attire tant ? Enquête.

✨ En Coulisses – Dans les secrets de fabrication de Danse avec les stars

Le retour de « Danse avec les Stars » : quels sont les secrets de fabrication de ce show unique en Europe ?



Publicité





💁‍♀️ Portrait – Rencontre avec Valérie Bonneton

🎤 La Story – Madonna une longue histoire d’amour avec la France

A star fête ses 40 ans de carrière. Pourquoi entretient-elle des liens si particuliers avec la France ?

50mn Inside du 17 février 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🗽 Dans le Secret – Saint-Valentin à New-York, comme dans un film

Comment est célébré l’amour comme dans une comédie romantique.

🌏 Le Document – Ces Français qui ont trouvé leur paradis au bout du monde

Ils ont tout quitté pour prendre un nouveau départ à Bali, en Afrique du Sud ou au Brésil. Qui sont ces français qui ont trouvé leur paradis au bout du monde ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h50 sur TF1.