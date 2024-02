Quotidien du 12 février 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 12 février 2024, les invités – Ce lundi soir et pour bien lancer cette nouvelle semaine sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Publicité





Quotidien : les invités du 12 février 2024

➤ Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024

➤ Arnaud Assoumani, sauteur en longueur de l’équipe de France Paralympique 2024



Publicité





➤ Laëtitia Guapo, basketteuse, de l’équipe de France des Jeux Olympiques 2024

➤ Fabrice Luchini, pour le film « L’Empire » en salle le 21 février

Présentation du film : L’EMPIRE, une aventure cosmique et déjantée de Bruno Dumont. Entre Ma Loute et La Vie de Jésus, entre le ciel et la terre, Bruno Dumont nous offre une vision caustique, cruelle et déjantée de La Guerre des étoiles.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 12 février 2024 à 19h25 sur TMC.