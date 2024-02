Star Academy : Pierre Garnier en tournage pour W9 (PHOTO)

Publicité





Pierre Garnier a remporté la Star Academy 2023 il y a trois semaines et il débutera demain les répétitions de la tournée avec Julien, Axel, Héléna, Candice, Djébril et Lénie. Mais avant cela, Pierre était en tournage cette semaine pour une émission qui sera diffusée sur W9.





Il s’agit de l’émission « Ce soir on chante pour les 100 ans des droits de l’enfants ».







Pierre Garnier fait partie des artistes invités de cette soirée, qui sera diffusée le 12 mars sur W9. Il a tourné le programme il y a quelques jours et a chanté avec une petite fille.

PHOTO Pierre Garnier sur le tournage







Présentation de l’émission

Élodie Gossuin et Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous pour une soirée musicale exceptionnelle. Les stars s’unissent dans un grand élan de solidarité pour l’Unicef et vont chanter au profit des enfants. Ils seront accompagnés par des enfants venus de la France entière, pour des duos émouvants et inédits. Ces jeunes chanteurs feront leurs premiers pas sur scène sous vos yeux. S’ils ont un peu le trac, ils sont surtout bourrés de talents et très fiers de s’impliquer pour l’Unicef !