Publicité





Sept à huit du 18 février 2024, sommaire et reportages – Ce soir et comme chaque dimanche sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Publicité





Sept à huit du 18 février 2024 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Trois mois de fête, une cohue frénétique et des as du déguisement. A Dunkerque, le carnaval le plus déjanté de France.



Publicité





Dans « 7 à 8 »

🔵 Le bouillons parisiens à la conquête de la France. Entrée, plat, dessert à 20 euros. Mais pour tenir les prix, il faut être malin.

🔵 Ce serait le meilleur système scolaire au monde. A Singapour, des cours pas comme les nôtres, des profs sans cesse évalués, mais aussi des élèves sous pression.

🔵 Et les confidences de l’actrice américaine Jodie Foster dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 18 février 2024.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.