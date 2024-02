Un si grand soleil spoilers : le secret de Louis découvert, les résumés jusqu’au 8 mars 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 8 mars 2024 – Que va-t-il se passer au début du mois de mars dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 4 au vendredi 8 mars 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que le secret de Louis va être découvert ! En effet, alors qu’il trompe Kira depuis des semaines avec Flore, Léonore découvre la vérité ! Kira cherche elle aussi à savoir ce que Louis lui cache tandis que Flore découvre qu’il lui a menti et qu’il n’est pas étudiant mais lycéen… Tout ça risque bien d’exploser à la figure de Louis !

Pendant ce temps là, Eliott est de retour à Montpellier. Il passe un pacte avec le diable et se retrouve nez à nez avec une vieille connaissance…



Lundi 4 mars 2024, épisode 1346 : Kira compte bien percer à jour le secret de Louis. De son côté, Manu n’apprécie pas d’avoir été mis devant le fait accompli par Eve.

Mardi 5 mars 2024, épisode 1347 : Alors que Laurine se méfie de sa mère, Eve, quant à elle, est prête à tous les risques pour protéger l’un des siens.

Mercredi 6 mars 2024, épisode 1348 : Alors que Léonor fait une découverte sur son fils qui pourrait expliquer son comportement bizarre, Manu se confie à Alex. Ce dernier parviendra-t-il à le faire changer d’avis ?

Jeudi 7 mars 2024, épisode 1349 : Flore a découvert ce que lui cachait son amant. Comment réagira-t-elle ? De son côté, Eliott passe un pacte avec le diable.

Vendredi 8 mars 2024, épisode 1350 : Alors que L. Cosmétiques est sur le point de s’attaquer au marché asiatique, Elisabeth semble prise par une mystérieuse affaire. Quant à Eliott, il ne s’attendait pas à retrouver une vieille connaissance sur son chemin.

