Sept à huit du 25 février 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque week-end sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 25 février 2024 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Le boom de l’occasion : Harry Roselmack à la rencontre de ces français qui changent leur façon de consommer à cause de l’inflation.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Il a 8 ans et dort dans la rue. Le courage de Noah, qui chaque soir avec ses parents doit trouver un toit.

🔵 Du luxe, du bling-bling et du soleil. Haïnan, l’île au plaisir, un Miami asiatique qui attire les jet-setters de toute la Chine.

🔵 Et Vincent Lindon dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara. Un acteur emporté et parfois épuisant. Il le reconnait et s’en amuse !

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 25 février 2024.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.