Star Academy, Dadju se confie sur sa surprise à Pierre : « on m’avait dit non » (VIDÉO)

Pierre Garnier a remporté la Star Academy 2023 il y a deux semaines après une finale qui a vu une énorme surprise organisée par Dadju. Le chanteur a décidé de faire chanter « Ceux qu’on était » à Pierre sans avoir eu l’accord de la production.





En pleine finale, Dadju a interrompu son duo avec Pierre pour qu’il puisse interpréter sa propre chanson. Un moment que certains ont jugé inéquitable par rapport à Julien et pour lequel Dadju s’est expliqué cette semaine dans une interview pour Fun Radio.







Dadju a expliqué que la production de la Star Academy lui en a voulu : « Franchement ils m’en ont voulu quand même. Mais comme ça a tellement bien marché, même pour eux, que au final tout le monde était content. Ils m’en ont voulu, ils m’ont quand même fait la remarque derrière quand j’ai quitté la scène. »

Il a expliqué qu’il avait demandé quelques jours avant à la production, qui avait refusé : « Parce que j’avais demandé avant, quelques jours avant, et ils m’avaient dit non catégoriquement. Donc j’avais décidé de le faire quand même en coupant le truc. Mais c’est un moment que moi même j’avais envie de kiffer. Et je sentais que les gens avaient envie de kiffer ce moment »



Et au final, Dadju a été ravi pour Pierre : « Je suis content pour lui, il a gagné son truc. »

VIDÉO Dadju s’explique sur la surprise à Pierre Garnier

