Un si grand soleil du 19 février : Alix au plus mal... (résumé et vidéo épisode 1336 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 19 février 2024, spoiler résumé de l’épisode 1336 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 19 février 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Alix et Ulysse arrivent sur le lieu des coordonnées GPS… Surprise : c’est la gendarmerie ! Ils sont choqués et ne comprennent pas. Romain les observe. Ulysse pense qu’ils se sont plantés depuis le début et Alix est énervée.

Ulysse retrouve Bilal, il est dégoûté ils n’ont rien trouvé. Bilal ne comprend pas… Ulysse lui dit qu’ils sont dans la merde jusqu’au cou. Bilal pense qu’ils doivent dire la vérité à la police. Ulysse n’en a pas envie. Tiago les surprend entrain de se disputer… Ils prétextent ne pas être d’accord pour les prochaines vacances.



Publicité





Louis se réveille à l’hôtel avec Flore. Ils s’embrassent. Flore s’en va, elle lui dit qu’il est déjà 8h30, Louis réalise qu’il est très en retard et fonce. Elle lui demande son numéro de téléphone. Il lui tape vite fait et s’en va. Louis découvre 8 appels en absence de sa mère. Il la rappelle il lui dit qu’il arrive au lycée et ment en disant avoir dormi chez Kira. Léonore lui reproche de ne pas l’avoir prévenu, ils étaient très inquiets… Kira retrouve Louis. Il est gêné.

A l’hôpital, Laurine retrouve Romain, elle trouve qu’il fait une tête bizarre. Romain l’envoie balader, il n’a pas envie de reparler de la veille. Laurine veut s’assurer qu’il ne lui fait pas la tête, Romain lui assure que non mais il est fatigué. Il accepte d’aller boire un verre avec elle et Boris.

Flore rentre avec des croissants mais Elise doit partir. Flore est crevée, Elise remarque qu’elle a du passer une bonne soirée. Flore lui explique qu’elle était avec un charmant jeune homme, serveur dans un bar. Elise lui demande son âge, elle ne sait pas mais pense qu’il a environ 20 ans.

Janet explique à Hélène qu’elle va mieux, elle ne va pas pouvoir la garder plus longtemps et la police va la transférer en prison. Mais Hélène lui dit que sa place est en prison…

Au lycée, Eve interroge Louis mais il est ailleurs. Elle lui dit qu’il devrait dormir la nuit… Le téléphone d’Eve sonne en plein cours. Elle décroche et tous les élèves hallucinent. Eve sort pour prendre l’appel !

Leblanc rappelle Alix, il lui demande si elle a son argent. Alix dit avoir un petit contre-temps, elle a besoin d’un ou deux jours en plus. Mais la police met la pression à Leblanc… Il lui dit qu’il la rappelle.

Kira remarque que Louis a l’air crevé, elle lui propose de reporter la séance de ciné. Elle lui dit de rentrer dormir, Louis lui dit à demain… Kira lui dit qu’elle l’aime, il lui répond que lui aussi…

Laurine présente Romain à Boris. Romain reproche à Laurine de ne pas l’aider pour son article… Laurine lui parle des risques pour sa carrière, Romain dit qu’il a une autre projet d’article et va devoir partir à l’étranger. Laurine fait la tête…

Louis appelle Flore, elle répond alors qu’elle est avec Tiago. Il lui demande si elle serait partante pour se revoir, elle est ok. Il lui propose de se voir le lendemain, Flore lui propose ce soir ! Elle lui dit qu’ils peuvent se retrouver dans le centre d’ici une heure. Il accepte et Flore dit à Tiago qu’elle va retrouver un « ami ».

Leblanc est au commissariat, il a apporté son Definod à Yann.

Léonore et Marc se retrouvent, Louis envoie un message à Léonore pour dire qu’il est chez Kira… Marc décide de l’appeler mais il ne répond pas. Il veut enchainer en appelant Kira mais Léonore ne préfère pas. Elle veut qu’ils discutent calmement quand il rentrera.

Louis et Flore se retrouvent. Il lui propose une balade mais Flore lui dit qu’elle a très envie de lui…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : le secret de Louis découvert, les résumés jusqu’au 8 mars 2024)

VIDÉO Un si grand soleil du 19 février extrait, Louis ment à tout le monde

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv