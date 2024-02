Star Academy du 3 février : la finale ce soir sur TF1, qui sera le gagnant ? (VIDÉO)

Publicité





Star Academy du 3 février 2024, la finale ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour la grande finale de la Star Academy 2023. L’aventure s’achève aujourd’hui avec l’ultime affrontement entre Pierre et Julien !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Star Academy du 3 février 2024, le programme de la finale

Ce soir, c’est le quatorzième et dernier prime de la Star Academy. Les deux finalistes seront ce soir aux côtés de Vitaa, Yseult, Patrick Bruel, Patrick Fiori, Tayc, et Dadju.



A l’issue de cette soirée, on connaitra le nom du gagnant de la Star Academy 2023 ! Qui de Pierre ou de Julien remportera la victoire ?

La liste des chansons de la finale

Avec les artistes invités :

– Vitaa chantera « Je n’oublie pas » avec Pierre et Julien

– Yseult chantera « Corps » avec Pierre

– Patrick Fiori chantera « Que tu reviennes » avec Julien

– Tayc chantera avec Julien – « N’y pense plus »

– Dadju chantera avec Pierre « Compliqué »

– Patrick Bruel chantera avec Julien et Pierre « Combien de murs ? »

Les duos

– Julien et Pierre chanteront « Purple Rain » de Prince

– Julien et Pierre chanteront « Casser la voix » de Patrick Bruel

– Julien et Pierre chanteront « I’ll Be There for You » de The Rembrandts (Friends)

– Pierre chantera « Shallow » avec Héléna

– Julien chantera « I’ll stand by you » avec Clara

Les solos :

– Pierre chantera « Je voulais te dire que je t’attends » de Michel Jonasz

– Julien chantera « Non je ne regrette rien » d’Édith Piaf

Tous ensemble :

– l’hymne « Au bout de mes rêves » avec l’ensemble de la promo 2023

– toute la promo reprendra « Famille »

