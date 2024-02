Star Academy : et le gagnant est... (résumé + replay prime du 3 février 2024)

Publicité





Star Academy, résumé de la finale du samedi 3 février 2024 – C’est parti pour le treizième prime de la saison 2023 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 13 élèves de la promo chantent pour la dernière fois l’hymne, « Au bout de mes rêves ».





Nikos accueille les invités de ce soir : Vitaa, Dadju, Tayc, Patrick Bruel, Patrick Fiori et Yseult.







Pierre et Julien reprennent « Casser la voix » de Patrick Bruel. Patrick les rejoint à la fin. Il trouve que ça va être très compliqué de les départager, il a trouvé la presta « très costaud ».

Yseult partage un duo avec Pierre sur « Corps ». Un grand moment d’émotion. Adeline les remercie pour ce grand moment, et elle parle de la sincérité qu’il donne à chaque fois.



Magnéto sur la dernière semaine de Julien au château

Julien chante en solo « Non, je ne regrette rien » d’Edith Piaf. Patrick Fiori le félicite. Cécile remercie Julien, elle explique que sa performance prouve qu’il a tout compris.

Julien chante ensuite « Que tu reviennes » avec Patrick Fiori. Patrick félicite Julien. Pierre salue sa volonté, sa sincérité, et le félicite.

Magnéto sur les meilleures danses de la saison

Les 7 élèves qualifiés pour la tournée chantent et dansent sur « Uptown Funk » de Bruno Mars. Malika salue la performance et elle remercie tous les élèves.

Magnéto sur la dernière semaine de Pierre au château.

En solo, Pierre chante « Je vous te dire que je t’attends » de Michel Jonasz. Cécile a trouvé que c’était incroyable, elle affirme que c’est un grand artiste.

Vitaa, marraine de la promo, chante avec Pierre et Julien. Nikos remercie la marraine pour son investissement tout au long de la saison !

Place au medley nostalgie de Julien, accompagné de sa soeur, de Patrick Bruel, et de Clara. Julien se rate à nouveau sur « Le temps des cathédrales ». Patrick Fiori prend sa défense et lui fait refaire.

Magnéto Star Ac Mix

Pierre et Julien chantent « Purple Rain » de Prince. Marlène a adoré, elle les trouve formidables et les remercie.

Place au medley nostalgie de Pierre, qui chante avec Héléna et reforme les Go 4 Ever avec Julien, Axel et Victorien. Il chante ensuite avec Vitaa. Michaël affirme que Pierre a un chemin tout tracé devant lui. Et Vitaa le félicite, elle l’a trouvé fabuleux.

Julien chante « N’y pense plus » avec Tayc et Pierre chante « Compliqué » avec Dadju. Dadju arrête en plein milieu et annonce à Pierre qu’il va chanter sa chanson ! Nikos précise que personne n’était au courant. Tout le monde chante la chanson de Pierre, c’est clairement un moment fort ce soir.

Patrick Bruel revient pour chanter « Combien de murs ? » avec Pierre et Julien. Patrick félicite tous les élèves de la promo et salue ce qu’a fait Dadju. Il affirme que c’était un grand moment de télévision !

Les 13 élèves de la promo sont réunis pour chanter « Famille ». Les élèves pleurent, mais aussi Michaël Goldman et les professeurs.

Pierre sacré gagnant de Star Academy 2023

00h10 : c’est l’heure du verdict. Nikos annonce que le gagnant est… Pierre !!! Il a remporté la victoire avec 55,6% des votes.

Ce sondage est terminé (depuis 54 minutes). Qui doit gagner ? Pierre 54.85% Julien 45.15%

Star Academy 2023, le replay du finale du 3 février

