Star Academy, Julien se confie : « on a fait la fête après la finale » (VIDÉO)

Publicité





Quelques jours après la fin de la Star Academy 2023, Julien a donné une interview à Alix Grousset, publiée hier sur YouTube. L’occasion de revenir sur son aventure au château de Dammarie-les-Lys, sur sa défaite et sur ses projets.





« On s’est dit, peu importe quel nom sortira de l’enveloppe, peu importe quel nom Nikos annoncera, on sera fier du parcours, on sera fier du copain, on sera content » a déclaré Julien au sujet du moment du verdict. « L’aventure était déjà tellement belle, tellement intense, tellement riche, que la victoire ça ne paraissait même plus le plus important. Je lui avais dit ‘si tu gagnes je te prends sur mon dos on fait le tour de la scène’ »







Publicité





Julien a expliqué qu’après la fin de la finale, ils sont tous allés faire la fête : « On a carrément fait la fête ! C’était le moment de rencontre toutes les équipes, de la production, les gens, les techniciens, les monteurs, les journalistes, tous ces gens qui ont travaillé dans l’ombre pendant 3 mois. (…) J’avais juste envie de leur dire merci, (…) ils ont fait un travail de dingues, tous« .

« Tout le monde avait petit pincement au coeur de se dire que c’était terminé » a-t-il confié.



Publicité





Sur sa première nuit après l’aventure : « Forcément j’étais avec ma copine, c’était le moment fort où on s’est retrouvés. On avait plein de choses à se raconter, à se dire« .

Sur son single, qui sortira bientôt : « On va réécrire avec les auteurs, et surtout recomposer. Franchement, on est sur une base qui me plait beaucoup, j’ai l’impression que le mec a vécu avec moi dans ma chambre quand j’étais gosse. Il y a des phrases qu’il a écrit que j’avais déjà écrit mot pour mot. (…) Si les gens aiment qui je suis en tant qu’interprète, et en tant que raconteur d’histoires, ils devraient apprécier. Et musicalement ça peut être surprenant. (…) Musicalement on va se rapprocher d’influences dans le rap, mais en terme d’interprétation vous ne serez pas chamboulés ni déçus »

A LIRE AUSSI : Star Academy, Pierre dans « Bonjour ! » : cette artiste avec laquelle il rêve de faire un duo (VIDÉO)

VIDÉO l’interview de Julien par Alix Grousset