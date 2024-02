Star Academy : Lénie rassure ses fans « Tout va bien ! »

Publicité





Lénie avait disparu des radars depuis la finale de la Star Academy 2023 samedi dernier. Et alors que les fans de la jeune artiste de 18 ans commençaient à s’inquiéter, Lénie a mis en ligne une vidéo ce vendredi soir en story sur son compte Instagram afin de rassurer tout le monde !





« Je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous dire que tout va bien » a déclaré Lénie.







« Je profite juste beaucoup de ma famille parce que c’est vrai que c’est la première semaine depuis que je suis sortie où je peux vraiment profiter d’eux. Donc voilà, je voulais vous rassurer et vous dire encore merci pour tout ce que vous faites »

Et on peut dire que Lénie a bien raison de profiter pleinement de ses proches puisque la tournée de la Star Academy 2023 débutera le 9 mars, dans un mois tout pile. Et avec pas moins de 75 concerts de programmés, le rythme va être très intense ! Les répétitions débuteront pour les 7 académiciens présents sur la tournée le lundi 26 février.



