Star Academy : Lucie Bernardoni et Michaël Goldman en couple ? C’est confirmé !

On vous en parlait depuis plusieurs semaines déjà et c’est maintenant confirmé : Lucie Bernardoni et Michaël Goldman, la répétitrice et le directeur de la Star Academy, sont bien en couple depuis plusieurs semaines !





Alors que c’est deux là sont apparus plusieurs fois particulièrement complices au château de la Star Academy et notamment dimanche dernier pour le dîner avec les finalistes, le magazine Voici confirme l’information dans son numéro paru aujourd’hui.







A la veille de la finale de la Star Academy, le magazine publie notamment une photo de Michaël Goldman et Lucie Bernardoni entrain de s’embrasser. Plus de place au doute donc !

Rappelons que Lucie a annoncé en décembre dernier son divorce avec Patrice Maktav de la Star Academy saison 1. C’est sur Instagram que Lucie Bernardoni a choisi de rendre son divorce public. Ils ont été mariés pendant 5 ans. De son côté, Michaël Goldman a toujours été très discret sur sa vie privée.



VIDÉO Michaël et Lucie amoureux