C dans l’air du 15 février 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 15 février 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 15 février 2024 : le sommaire

⚫ Michel Quidort, vice-président de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports, sera l’invité d’Axel de Tarlé.

La CGT et Sud-Rail appellent à la grève les 17 et 18 février, au milieu des vacances scolaires, pour des hausses de salaires et une meilleure prise en compte de la fin de carrière. Malgré des concessions de la direction, les syndicats se disent prêts à poursuivre le mouvement. En raison de la grève, seulement un TGV sur deux circulera, la SNCF priorisant les trajets vers la montagne et les déplacements des enfants. Le président du groupe centriste du Sénat, Hervé Marseille, a déposé une proposition de loi pour concilier la continuité du service public de transports avec le droit de grève. Michel Quidort abordera les revendications des grévistes et la proposition de loi visant à éviter les mouvements sociaux pendant les vacances scolaires.

⬛ Philippe Grumbach, un espion du KGB à la tête de L’Express

Philippe Grumbach, ancien directeur de L’Express décédé en 2003, a été révélé comme l’un des principaux agents du KGB en France dans les années 1970, suscitant des inquiétudes en raison de ses liens étroits avec des hommes politiques influents. L’enquête de L’Express, publiée mardi, révèle que Grumbach, proche de figures telles que Mitterrand et Giscard d’Estaing, aurait pu être nommé directeur d’Antenne 2, créant ainsi une menace potentielle pour la sécurité nationale. Les techniques de désinformation soviétiques restent d’actualité, comme en témoigne la réunion entre les ministres des Affaires étrangères français, allemand et polonais pour discuter de la lutte contre la désinformation russe, qui cible désormais directement les citoyens français.

Le ministre français a révélé l’existence du réseau de propagande « Portal Kombat », accusé de diffuser des contenus pro-russes et de dénigrer les autorités ukrainiennes. À l’approche des élections européennes, le ministère des Affaires étrangères prévoit de renforcer la coopération avec ses partenaires pour contrer de nouvelles tentatives de manipulation de l’opinion publique. Outre la Russie, la Chine suscite également des préoccupations en matière de renseignement économique. Les chefs du FBI et du MI5 ont signalé des signaux laissant penser que la Chine se prépare à résister à des sanctions économiques en cas d’attaque contre Taïwan. Des arrestations liées à des soupçons d’espionnage économique ont eu lieu, et des entreprises incitent leurs employés à rentrer au pays pour éviter de devenir la cible de la Chine, qui aspire à devenir la première puissance économique mondialel



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 15 février 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.