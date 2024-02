Star Academy, Pierre Garnier : la version acoustique de « Ceux qu’on était » déjà numéro 1 !

Publicité





C’est cette nuit que Pierre Garnier, le grand gagnant de la Star Academy 2023, a sorti la version acoustique de son premier single, « Ceux qu’on était ».





Une version à la guitare qui se classe déjà numéro 1 des ventes sur l’iTunes d’Apple !







Il faudra attendre un peu pour connaitre le classement des plateformes de streaming mais cette version acoustique réalise déjà un très bon démarrage. Elle a d’ailleurs déjà été écoutée 49.000 fois sur YouTube.

Notez que le clip de « Ceux qu’on était » ne devrait pas tarder non plus tandis que les singles d’Axel, Héléna et Julien sortiront le vendredi 1er mars à minuit.



VIDÉO écoutez la version acoustique de « Ceux qu’on était »