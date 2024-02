Plus belle la vie du 23 février 2024 : Louis en prison, Zoé inquiétée ? (résumé + extrait vidéo épisode 35 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 23 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 35 de PBLV – Louis va être envoyé en prison aujourd'hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Va-t-il dévoiler à Ariane où se cache Zoé ?

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 février 2024 – résumé de l’épisode 35

Louis a été placé en garde vue après son arrestation la veille. Jean-Paul et Ariane sont chargés de l’interroger, mais il ne lâche rien au sujet du collier. Ariane décide de le prendre à part et sans caméra pour lui parler de Zoé. Il accepte de révéler à Ariane où elle se trouve mais à une condition : avoir un dernier échange avec Zoé. Comment la policière parviendra-t-elle à réaliser la dernière volonté du voleur ?

Alors qu’il se trouve dans une situation d’impuissance, un événement inattendu pourrait bien briser l’ennui monotone de Patrick… Zoé réalise avec difficulté qu’il est temps d’entamer une nouvelle et belle histoire familiale avec Ariane. Pendant ce temps à la résidence, début de relation au beau fixe pour Jules et Morgane.

VIDÉO Plus belle la vie du 23 février 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.



Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.