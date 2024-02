Star Academy 2024 : Kamel Ouali et Armande Altaï de retour ? Le producteur y pense !

Publicité





Alors que la Star Academy saison 2023 s’est achevée samedi dernier avec la victoire de Pierre Garnier, la saison 2024 se prépare déjà et il se pourrait bien que le public puisse se réjouir de retrouver d’anciens professeurs emblématiques !











Publicité





En effet, Mathieu Vergne, producteur de la Star Academy, a évoqués les possibles retours de profs comme Kamel Ouali, Armande Altaï ou encore Oscar Sisto. Et cette fois ce ne sera pas pour une semaine nostalgie, mais bien en lieu et place de Malika, Adeline ou Pierre !

« Je pense que maintenant, j’ai évolué là-dessus. (…) Je ne sais pas ce qu’on fera les deux prochaines années, mais ça ne me semblerait pas du tout inconcevable de reprendre un ancien prof. On l’a vu en plus sur la semaine de Noël. » a déclaré Mathieu Vergne dans une interview pour France Bleu.

« Armande, Oscar et Kamel sont revenus au château, ça a été formidable de les revoir. (…) Je ne sais pas du tout ce qu’on fera l’année prochaine et si on changera des professeurs, mais en tout cas, ce n’est pas impossible ! »



Publicité





Une déclaration qui devrait réjouir les fans de la Star Academy, tant le retour des anciens professeurs le temps d’une semaine nostalgie en décembre dernier avait été salué.

A LIRE AUSSI : Star Academy 2024 : casting, durée et dates de diffusion de la prochaine saison