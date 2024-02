Star Academy : Pierre sort du silence après sa victoire et répond à la rumeur sur Héléna

Publicité





Alors que Pierre a été sacré grand gagnant de la Star Academy 2023 samedi soir à l’issue de la finale face à Julien, il s’est confié hier dans une interview pour le Parisien. L’occasion pour le jeune artiste de revenir sur ses trois mois d’aventure au château, mais aussi sur ses projets et sa prétendue relation avec Héléna.





« Quand j’ai entendu mon nom, j’étais un peu perdu. C’était assez surréaliste. Et puis, j’ai vu ma famille qui avait l’air très fière, tout le monde qui courait dans mes bras… C’était un moment de kif, mais je ne réalise pas encore. » a déclaré Pierre au sujet de sa victoire.







Pierre a confirmé qu’il n’était pas du tout au courant quand Dadju lui a permis de chanter sa propre chanson samedi soir pendant la finale : « Je n’étais pas au courant du tout. C’est Dadju qui a pris cette initiative et c’est un énorme cadeau qu’il m’a fait. Au départ, je n’ai pas trop compris et puis, c’était… Wow ! J’ai écrit ce titre quelques semaines avant la Star Ac. J’étais avec deux potes et on essayait d’écrire une chanson sans y arriver. On s’est dit ‘Qu’est-ce qui nous lie le plus ?’ et on a pensé aux relations amoureuses qui ne se terminent pas très bien. On a tous mis notre vécu et, en une heure, c’était fini. Ce sera mon premier titre sur l’album »

Si « Ceux qu’on était » sera son premier single et devrait sortir très bientôt, concernant son premier album, Pierre va prendre le temps : « Je sais juste que je vais chanter en français sur l’album et qu’il y aura ma patte, donc pas mal de guitare. Après, j’aime beaucoup de styles différents, donc je vais essayer de tout condenser pour trouver le mien. Je veux un album qui me ressemble. »



Pierre a également répondu à la rumeur sur une prétendue histoire avec Héléna : « Je l’ai découvert en sortant du château. Ça fait bizarre. On a pu se rapprocher parce qu’on a un peu les mêmes goûts musicaux et qu’on se ressemble plus sur certains points, mais c’est juste une amitié.«