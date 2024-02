Star Academy : quand Pierre Garnier lance un appel à Angèle (VIDÉO)

Publicité





Plus de deux semaines après avoir été sacré gagnant de la Star Academy 2023, Pierre Garnier était invité de la Boite à Questions sur Canal+ cette semaine. Et suite à une question au sujet de la chanteuse Angèle, Pierre lui a lancé un appel !











« Je pense que l’on devrait faire le test mais nos deux voix peuvent bien matcher et qu’on a un univers qui peut se lier. Et j’ai hâte aussi de simplement pouvoir discuter avec toi et savoir comment tu fais tes chansons » a déclaré Pierre Garnier.

« Pourquoi pas faire une chanson ensemble. En tout cas j’aimerai beaucoup » a-t-il ajouté.

Le chanteur connait un succès phénoménal depuis la sortie de son premier single, « Ceux qu’on était », qui s’approche des 15 millions de streams synonyme de disque d’or. De quoi convaincre Angèle ?



VIDÉO Pierre Garnier dans la Boite à Questions